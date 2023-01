Dirigente da federação saudita e a chegada de Ronaldo ao país: «Assistência nos estádios aumentou»

Ibrahim Alkassim, secretário geral e número dois da federação de futebol da Arábia Saudita, contou numa entrevista ao jornal 'Marca' que Cristiano Ronaldo vai desempenhar um papel fundamental no desenvolvimento da modalidade no país."Cerca de 80 por cento da nossa população gosta de futebol, seja ele nacional, europeu, a LaLiga, a Premier League... As pessoas veem mais futebol do que na própria Europa. O facto de termos trazido o Cristiano mostra a nossa paixão pelo jogo, não é apenas dinheiro. Aqui há verdadeiros adeptos do Real Madrid, do Barcelona, do Manchester United... O Cristiano satisfaz essa procura de paixão pelo futebol. A ideia é melhorar a qualidade de vida no nosso país através do desporto. Desde o anúncio da contratação de CR7 notámos que a assistência nos estádios aumentou", explicou.Ronaldo vai ter um papel além do relvado: "Ter o Cristiano aqui inspira os jovens a jogar, a imitá-lo. Ele vai apoiar a paixão pelo futebol no nosso país. Os jovens sonham em ser o Cristiano e agora têm a oportunidade de o ver ao vivo. E isto vai abrir a porta para que novos craques possam vir para a Liga Saudita. Há que ter em conta que já tivemos aqui nomes como o Rivellino, o Bebeto, entre outros. Temos 120 estrangeiros, de mais de 50 países, na nossa liga. É uma liga global."Cristiano Ronaldo assinou um contrato de duas temporadas e meia com o Al Nassr, depois de rescindir com o Manchester United, antes do Mundial. Estima-se que o português vai receber 500 milhões de euros na Arábia Saudita.