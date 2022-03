«Dizem que Ronaldo não está bem no Manchester United mas a equipa é que não está bem»

Portugal-Turquia: o onze provável da Seleção Nacional e a crença de Cristiano Ronaldo e Fernando Santos Portugal-Turquia: o onze provável da Seleção Nacional e a crença de Cristiano Ronaldo e Fernando Santos

A Seleção Nacional, desfalcada de alguns habituais titulares , vai procurar esta quinta-feira ultrapassar a Turquia, no Estádio do Dragão, no Porto (19H45), e garantir presença na final do playoff para discutir uma vaga no Mundial'2022. Cristiano Ronaldo volta a estar no centro das atenções - ainda mais num palco onde já viveu tantas alegria - e não são as críticas de que tem sido alvo por esta época do Man. United que irão fazer qualquer mossa, sublinha Bruno Alves."Ele está bem, as pessoas falam que ele não está bem no Manchester United, mas a equipa é que não está bem. Não podemos avaliar só o Cristiano, porque toda a equipa tem de fazer mais. Ele é um jogador decisivo que continua muito bem, quer fisicamente, quer mentalmente. Já o demonstrou. Independentemente de qual for a dificuldade, aparece ainda mais forte. É um jogador muito competitivo, continua a ser o melhor", afirmou à Rádio Renascença.E prosseguiu: "Nós depositamos muitas esperanças nele e acreditamos que vai estar no seu melhor, como tem estado sempre. Acompanho com muita atenção os seus jogos e ele consegue sempre fazer o trabalho dele, mas, agora, na seleção, vai precisar de ter outros jogadores que apareçam no jogo e possam ser decisivos, para que depois o Cristiano também possa aparecer".