Do aconselhamento jurídico à multa milionária: Man. United estuda o que fazer com Cristiano Ronaldo

O Manchester United vai aconselhar-se com advogados antes de avançar com qualquer medida de resposta à polémica entrevista de Cristiano Ronaldo, que afirmou sentir-se "traído" pelo clube. Segundo a 'Sky Sports', o clube inglês continua a analisar a situação, ainda que entretanto já tenha emitido um comunicado onde disse que "considerará a sua resposta depois de todos os factos serem revelados."De resto, o jornal 'Metro' inglês avançou durante a manhã que os red devils podem estar a preparar uma multa num valor superior a 1 milhão de euros para Cristiano Ronaldo, na sequência desta entrevista concedida à TalkTV.O 'The Telegraph' revelou também que a direção do Manchester United tinha agendado de urgência, para esta segunda-feira, uma reunião com Ten Hag para discutir as implicações da entrevista de Cristiano Ronaldo a Piers Morgan, num encontro onde também estariam o dono Joel Glazer, o diretor-executivo Richard Arnold e o diretor desportivo John Murtough. O técnico, contudo, encontra-se hoje em Nyon no Fórum de Treinadores de Elite da UEFA, restando saber se a reunião se fez mesmo à distância.