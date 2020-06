Do "recorde negativo" à "noite para esquecer": o jogo de Ronaldo aos olhos da imprensa italiana

Cristiano Ronaldo não conseguiu deixar a sua marca na final da Taça de Itália e viu a Juventus perder o troféu para o Nápoles no desempate por penáltis. O craque português realizou um jogo muito abaixo das expectativas no Olímpico de Roma e a imprensa imprensa italiana, além de apontar a exibição discreta do português, destaca ainda o "recorde negativo" alcançado por CR7: perder duas finais consecutivas em provas por clubes.





"Saindo da esquerda, raramente se posicionou no centro do ataque. Os efeitos foram poucos, tirando um remate no início do jogo e algumas tentativas que não passaram disso mesmo.""É certamente uma noite para esquecer para Cristiano Ronaldo. O avançado português estabeleceu um recorde diferente de todos os outros que conquistou na carreira e, acima de tudo, negativo, porque pela primeira vez perdeu duas finais consecutivas a nível de clubes. Antes da derrota desta noite frente ao Nápoles a Juventus cedeu na final da Supertaça com a Lazio em dezembro de 2019.""Cristiano regressou à sua zona preferida do terreno, deveria partir da esquerda para o centro mas não houve vestígios do verdadeiro Ronaldo.""Apesar de tudo Cristiano Ronaldo alcançou outro recorde. Perdeu duas finais consecutivas em termos de clubes, algo que nunca havia ocorrido na sua longa e bem-sucedida carreira."