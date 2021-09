Dolores Aveiro: «Desmaiei em Alvalade no primeiro jogo do Ronaldo pelo Sporting»

Dolores Aveiro não tem dúvidas de que é "a mãe do melhor jogador do Mundo" e, por consequência", "a melhor mãe do Mundo". A relação com Cristiano Ronaldo e os três irmãos do português sempre foi próxima, pelo que as emoções por vezes... não perdoam, ao ponto de Dolores já ter desmaiado enquanto assistia a jogos de CR7 pelos leões e ao serviço da Seleção Nacional.





"Ele sofre nos jogos do Sporting e eu também, bastante. Já desmaiei em Alvalade, no primeiro jogo que ele fez pelo Sporting no campeonato, era o Boloni o treinador. Foi contra o Moreirense. E também desmaiei num jogo da Seleção, no Euro'2004. Foi no Estádio da Luz, na estreia contra a Grécia", contou, no podcast do Sporting 'ADN de Leão'.Naturalmente, o gosto pelo futebol também está sempre presente. "Adoro! Se me convidares para jantar e se estiver a dar futebol, eu fico a ver e não vou ao jantar. O Ronaldo até pode não jogar, mas estou sempre a ver", assumiu, com outra revelação à mistura: "Já lhe perguntei se ele quer ser treinador quando deixar de jogar. Ele disse-me que quer é gozar a vida. Até aos 40 anos ele joga!"Noutros temas, Dolores frisa que Ronaldo "é bom bico" e adepto de "cozido à portuguesa e macarrão", isto além de não dispensar dos seus... banhos de gelo: "Já me meteu a fazer! Saí de lá parecia carne congelada. E também obriga o filho (Cristianinho) a fazer".A terminar, a madeirense garante estar "a recuperar a pouco e pouco" de um AVC, sofrido há cerca de um ano. "Não tenho paladar e perdi o cheiro. A falar ainda gagejo muito, noto a minha língua a prender", aponta.