Drenthe: «Nunca vi Cristiano Ronaldo beber vinho»

Royston Drenthe, antigo futebolista holandês que coincidiu com Cristiano Ronaldo no Real Madrid, elogiou a ética de trabalho do avançado português no Manchester United, em declarações ao 'Voetbal International'.





"Eu não treinava muito. Cerca de 75 por cento do grupo saía depois do treino, os jogadores tomavam banho e iam para casa. Ele fazia um treino 'extra', fosse no ginásio ou no trabalho de livres. Vi que investiu muito mais em si mesmo do que um jogador médio", considerou Drenthe, que jogou nos merengues entre 2007 e 2012.Ronaldo também impunha essa disciplina na sua vida privada e na alimentação. "Era um tipo que gostava de presunto, mas não ia além de uma rabanada. Nós éramos loucos e comíamos. Vinho tinto? Nunca vi o Cris beber."