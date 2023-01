Duneus, Shurfah e Harry's Pizza: conheça as marcas que Cristiano Ronaldo vai levar na camisola

View this post on Instagram A post shared by ???? (@shurfahksa)

Da Adidas, marca que utilizou nos últimos três clubes que representou (Real Madrid, Juventus e Manchester United), Cristiano Ronaldo vai agora passar a vestir com equipamentos da desconhecida (pelo menos na Europa) Duneus. Uma marca que é, de facto, desconhecida na Europa, mas que na Arábia Saudita tem uma forte presença, especialmente no mundo do fitness e também na corrida. Até agora pouco se falava dela fora daquele país árabe, mas a partir de agora... tudo vai mudar.Marca originária precisamente da Arábia Saudita (na sua apresentação diz mesmo ser orgulhosamente saudita), a Duneus tem como foco na sua filosofia dar aos atletas o "melhor em termos de performance e conforto enquanto se exercitam num clima quente como a Arábia Saudita". Além de orgulhosamente saudita, a marca apresenta-se também com inovadora, na moda e pioneira.Por curiosidade, uma t-shirt da marca varia entre os 230 e os 250 rial - qualquer coisa como 57 a 62 euros. O preço dos calções começa nos 80€ e pode chegar aos 100€. No que a modelos femininos diz respeito, umas leggings custam cerca de 60€ e os tops desportivos rondam os 55€. Relativamente ao preço da camisola do Al Nassr, aquela que CR7 irá utilizar, custa cerca de 75 euros.Quanto ao patrocinador principal da camisola, a Shurfah, trata-se de uma empresa do ramo imobiliário sediada em Riade. É responsável por vários projetos recentes no país, tendo em vista a aposta no projeto de crescimento saudita até 2030. Além dos investimentos no imobiliário, já ampliou o seu campo de ação para os ramos da tecnologia e media, educação, indústria e alimentação. Está presente em 15 países e tem ligações a 45 empresas distintas.Na camisola é ainda visível o patrocínio da Harry's Pizza, uma cadeia de pizzarias artesanais italianas que tem vários espaços em Riade. Nas suas redes sociais é habitual verem-se fotos de jogadores do Al Nassr em ações promocionais, como por exemplo Talisca. As pizzas até parecem ter preços bem acessíveis, em torno dos 35 rial (cerca de 10 euros).