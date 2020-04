Dybala confessou 'ódio' argentino por Cristiano Ronaldo e português respondeu

Paulo Dybala confessou em entrevista a Juan Pablo Varsky, para o site AFA Play, da Associação Argentina de Futebol, que Cristiano Ronaldo o surpeendeu, até mesmo na reação que teve quando lhe disse que na Argentina havia um certo 'ódio' pelo internacional português.





"A nível pessoal, fiquei surpreendido. Não o conhecia, nenhum de nós [na Juventus] sabia nada sobre ele, até porque no ano anterior a Juventus foi eliminada da Liga dos Campeões pelo Real Madrid e houve muitas discussões com ele em campo. Mas quando Ronaldo chegou, encontrámos uma pessoa excelente, muito sociável e amigável, sempre pronto a conversar", afirmou, contando ainda: "uma vez sentei-me para conversar com ele, numa viagem, e disse-lhe: 'lá na Argentina odiamos-te um pouco por causa da tua postura, da tua maneira de ser ou de andar, mas encontrei outra coisa", e ele disse-me: 'Sei como sou, estou acostumado a receber críticas por isso.'"Dybala refere ainda que também dentro de campo a relação com o português modificou-se: "No primeiro ano não tivemos a intensidade que conseguimos esta época."