'El Mundo' revela ultimato de Ronaldo a Jorge Mendes: «Consegues Chelsea ou Bayern, ou rompemos»

O 'El Mundo' revela que Cristiano Ronaldo fez um ultimato a Jorge Mendes no verão: "Consegues o Chelsea ou o Bayern Munique, ou rompemos". E romperam mesmo porque o empresário não conseguiu colocação para o avançado português, que acabou por rumar ao Al Nassr, da Arábia Saudita.O jornal espanhol revela alguns detalhes da separação definitiva daquele que Ronaldo chegou a considerar como um pai. O avançado não queria ser suplente no Manchester United e exigia jogar noutro grande clube. O problema é que, escreve o 'El Mundo', nenhum dos clubes que considerava adequados ao seu futebol o queriam.Jorge Mendes contactou o Chelsea e o Bayern Munique e houve recetividade dos dois à partida, mas apenas ao nível das direções. Thomas Tuchel, treinador dos blues na altura, não se mostrou entusiasmado com a ideia de ter o português na equipa.Ambos os clubes entreabriram as portas, mas também mostraram reticências, por causa da idade. Até que Ronaldo decidiu não integrar a pré-época do Manchester United e Jorge Mendes recebeu chamadas definitivas: "Não o queremos".A rutura definitiva com o empresário, refere ainda o 'El Mundo', acontece pouco antes do Mundial, depois da polémica entrevista a Piers Morgan, que levou à rescisão do contrato com o Manchester United.Depois de três anos na Juventus, Ronaldo decidiu deixar os binaconeri sem consultar o seu agente. Quando ainda tinha mais um ano de contrato com o clube de Turim, disse 'basta' e despediu-se do treinador, Massimiliano Allegri.Conta o 'El Mundo' que Jorge Mendes, sem saber de nada, recebeu uma chamada da Juventus e repreendeu Ronaldo pela sua imprudência: "Não temos nada!" Ronaldo não queria acreditar.O empresário desfez-se em contactos, para tentar arranjar um clube a CR7. Ofereceu-o ao Manchester City, Guardiola acedeu, mas a mudança implicava a saída de dois avançados, o que acabou por não acontecer.Jorge Mendes falou então com Sir Alex Ferguson, que exerceu a sua influência e Ronaldo acabou por assinar com o Manchester United, a ganhar os mesmos 30 milhões de euros que auferia na Juventus.A chegada de Erik ten Hag abriu um conflito, que culminou com a saída abrupta de Ronaldo de Old Trafford. Sem informar Jorge Mendes, Ronaldo ligou a Piers Morgan e combinou com ele uma entrevista. Acabou por ir ao Mundial na condição de desempregado.Jorge Mendes voltou a contactar os velhos amigos, falou com o Atlético Madrid, Diego Simeone aceitou mas a reação dos adeptos à notícia da contratação do português fez os colchoneros voltarem atrás. Como antes tinha acontecido com o Manchester City, com o Bayern e com o Chelsea. Não chegou a haver contactos com o Borussia Dortmund, afiança o jornal.Sem mais saídas além da Arábia Saudita, acrescenta o 'El Mundo', a ligação a Jorge Mendes terminou. Foi Ricardo Regufe, ex-representante da Nike, a marca que patrocina o português, quem tratou de todos os pormenores da mudança para o Al Nassr. Uma mudança que anos antes Jorge Mendes o aconselhara a não aceitar, pois sempre considerou que Ronaldo devia jogar nos melhores campeonatos da Europa.Conta o mesmo jornal que Regufe é agora o homem de confiança de CR7, num círculo de influência em cujo centro está Georgina Rodríguez.Ronaldo é agora o desportista mais bem pago do Mundo e o jornal recorda que durante anos o português viveu obcecado com o facto de Messi ganhar mais do que ele. Numa entrega de prémios terá perguntado a Josep Maria Bartomeu, então presidente do Barcelona: "Quanto lhe pagas?" "Não te posso dizer, mas é mais do dobro do que te pagam a ti", ter-lhe-á respondido o líder dos catalães.Era dessa diferença que Ronaldo reclamava junto de Jorge Mendes e de Florentino Pérez quando estava no Real Madrid, acrescenta o 'El Mundo'.