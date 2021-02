«Ele sabia»: Rio Ferdinand dá os parabéns a Cristiano Ronaldo com vídeo caricato de 2008

Cristiano Ronaldo e Rio Ferdinand partilharam o balneário do Manchester United durante seis épocas e a amizade entre ambos perdura até ao dias de hoje. Esta sexta-feira, o antigo internacional inglês e capitão dos red devils deu os parabéns ao craque português através das redes sociais e com uma publicação... curiosa.





Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Rio Ferdinand (@rioferdy5)

Ferdinand foi ao 'baú' e publicou um vídeo de 2008, quando ele, Cristiano Ronaldo e o antigo médio do FC Porto, Anderson, foram questionados sobre quem era o melhor jogador de todos os tempos. O inglês e o brasileiro responderam "Maradona", mas CR7 não esteve com meias medidas e atirou: "eu". A resposta do português motivou gargalhadas num momento que, na altura, tornou-se viral."Ele sabia. Feliz aniversário, mano Cristiano Ronaldo", escreveu Ferdinand, na legenda ao vídeo, publicado no seu Instagram.