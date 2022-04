Elma Aveiro deixa mensagem a Ronaldo: «Dás a resposta depois para os calares a todos»

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Elma Aveiro (@elma_oficial)

Elma Aveiro deixou nas redes sociais uma mensagem em defesa de Cristiano Ronaldo. O craque português do Manchester United tem estado no olho do furacão em Inglaterra, não só pelos resultados dos red devils, como também pelo incidente em que se envolveu com um jovem adepto no final do jogo com o Everton.A irmã de CR7 garante que o futebolista nesta fase da sua vida não tem "de mostrar nada a ninguém". "Meu grande e perfeito amor, o ser humano mais lindo que já conheci no Mundo. Aliás, toda minha família é um exemplo de amor e respeito, uma luz que só incomoda os que vivem na escuridão", começou por explicar."Realmente, o ser humano é das coisas mais esquisitas que vive neste planeta, tanto gosta como deixa de gostar. Por isso vivemos com isto tudo, guerras, mortes, desumanos… Acima de tudo tristes com suas vidas que têm falar da dos outros. Tu, mano querido, não tens que mostrar nada a ninguém e dás a resposta depois, para os calares a todos. Amo-te muito, o resto é o resto", concluiu.