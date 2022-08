Em Itália dizem que Inter e Milan recusaram Ronaldo e que agora CR7 pisca o olho ao Sporting

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O 'Corriere dello Sport' avança este domingo que Jorge Mendes contactou o Inter e o Milan em junho e julho, na tentativa de colocar Cristiano Ronaldo de novo em Itália, mas os dois clubes recusaram o português do Manchester United, que quer jogar na Liga dos Campeões.Segundo a mesma publicação, o problema foi o salário de CR7, que no ano passado em Old Trafford encaixou 24 milhões de euros. Como o jogador não manteve a morada fiscal em Itália depois de deixar a Juventus, os clubes teriam de desembolsar pelo menos 45 milhões de euros brutos para pagar aquele valor em termos líquidos.O Corriere delo Sport explica ainda que clubes como Bayern Munique, Chelsea, PSG, Atlético Madrid e Real Madrid, "disseram não, obrigado" a Jorge Mendes, pelo que o avançado, de 37 anos, "pisca agora o olho" ao Sporting.