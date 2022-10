Emmanuel Petit: «Já não querem o Ronaldo no balneário porque ele contamina toda a gente»

Emmanuel Petit considera que a presença de Cristiano Ronaldo no Manchester United é vista como nociva pelas pessoas que integram o clube. O campeão do Mundo pela França em 1998 acredita que a saída do português daquele emblema será o facto mais normal de se consumar."Ele cansa toda a gente, sejam os adeptos, os seus companheiros... Eles já não o querem no balneário porque ele contamina todo a gente. Tem uma carreira excecional, concordamos todos com isso, mas o seu comportamento é egoísta", vincou o antigo médio em declarações à RMC Sport.O ex-futebolista gaulês que em Inglaterra alinhou no Arsenal e no Chelsea vê um final de carreira que não é meritório para o jogador que Cristiano Ronaldo foi nos primeiros anos."Ele é uma lenda do desporto, deixou a sua marca nele e em várias gerações, mas este fim de carreira não o homenageia. Quando eu olhar para trás e analisar o seu regresso ao Manchester United, verei esta parte do seu comportamento inaceitável a este nível", considerou Petit.