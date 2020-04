Empresários em Itália ganharam o dobro daquilo que Ronaldo custou à Juventus

De acordo com a 'Gazzetta dello Sport', os empresários em Itália receberam um total de mais de 200 milhões de euros em comissões, o dobro daquilo que Cristiano Ronaldo custou à Juventus, ou seja, 100 M€. Os clubes pagaram quase 189 M€ pelas transações e os jogadores um total de 13 M.





Neste gasto com agentes, a vecchia signora está no topo da lista com 44,3 milhões de euros pagos em 2019. Inter (31,8 milhões de euros ), Roma (23,2 milhões de euros), AC Milan (19,6 milhões de euros) e Fiorentina (8,6 milhões de euros) seguem o clube de CR7 neste ranking. No extremo oposto está o Brescia, que despendeu 506 mil euros com intermediações.No último ano, os clubes da Série A gastaram 16,3 milhões de euros a mais do que em 2018 e 49,7 M€ a mais em comparação com 2017. No entanto, o número de 2019 não representa um recorde, porque em 2016 o total de despesas foi de 193,3 milhões de euros e também nesse caso a Juventus gastou mais do que qualquer outro, pagando 51,8 milhões de euros em comissões.