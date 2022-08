Espanhóis apontam duas saídas para Cristiano Ronaldo: Borussia Dortmund ou Sporting

O jornal espanhol 'As' analisa esta terça-feira a situação de Cristiano Ronaldo e conclui que o craque português tem duas saídas possíveis: o Borussia Dortmund, na Alemanha, e o Sporting.O jogador quer deixar o Manchester United, para continuar a ouvir o hino da Champions e, depois de algumas reticências, parece que os red devils também começam a ver com bons olhos a saída do português.O 'As' lembra que o Dortmund ficou sem a sua grande contratação de verão, depois de Sebastien Haller ter sido diagnosticado com um tumor nos testículos; contratou Anthony Modeste, mas o francês não é uma garantia como Cristiano Ronaldo, que aos 37 continua a oferecer golos.O outro caminho aberto passa por um regresso a casa, ao Sporting. O problema seria encaixar o seu salário nos quadros dos leões, bem como convencer o treinador Rúben Amorim, segundo avança ainda o 'As'.