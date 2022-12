Espanhóis avançam que Cristiano Ronaldo treina nas instalações do Real Madrid

A imprensa espanhola avança esta quarta-feira que Cristiano Ronaldo está a treinar nas instalações do Real Madrid. O avançado português regressou a Espanha, depois de Portugal ter deixado o Mundial do Qatar, e terá recebido autorização de Florentino Pérez para trabalhar em Valdebebas, o centro de treinos dos merengues.Ronaldo esteve no local esta quarta-feira, na companhia do filho Cristianinho, e utilizou um campo distinto do da equipa do Real Madrid, numa sessão de trabalho pessoal, que surpreendeu todos os que por ali se encontravam esta manhã.O facto de CR7 estar a trabalhar num clube onde foi feliz não significa que vá regressar. O português tem boas relações com os merengues e simplesmente solicitou um local para poder treinar em privado.Ronaldo não terá interagido com antigos companheiros, mas entre os jovens jogadores que ali estavam a presença do português acabou por gerar algum entusiasmo...