Espanhóis dizem que Al-Sadd está a tentar a contratação de Cristiano Ronaldo

Depois da oferta do Al-Nassr da Arábia Saudita, mais um clube de um país do Médio Oriente está interessado em garantir a contratação de Cristiano Ronaldo. O jornal espanhol 'AS' adianta esta terça-feira que esse emblema é o Al-Sadd, do Qatar, que tenta 'seduzir' o craque português de 37 anos com um contrato financeiro e desportivo vantajoso.

O emblema, atual campeão do campeonato do Qatar e por onde passaram nomes como Xavi Hernández e Jesualdo Ferreira como treinadores, conta com dois futebolistas que já muito deram ao futebol, como o ganês André Ayew - que marcou a Portugal na fase de grupos do Mundial'2022 - e o espanhol Santi Cazorla, um rosto conhecido de Cristiano Ronaldo durante a passagem de ambos pelo campeonato espanhol (de 2009 a 2012).