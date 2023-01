ESPN avança que Al Nassr já pensa na renovação do contrato de Cristiano Ronaldo

A ESPN avança que os responsáveis do Al Nassr estão convencidos que Cristiano Ronaldo pode acabar a carreira no clube saudita, por isso não descartam a possibilidade de renovar o colossal contrato que o craque português assinou ainda há pouco tempo.Ronaldo estreou-se na domingo, na vitória diante do Ettifaq, com um golo marcado por Talisca.CR7 assinou um contrato de dois anos e meio, à razão de 200 milhões de euros por época. Terá 40 anos quando o atual acordo terminar, em 2025, e segundo contou fonte do clube à ESPN, os responsáveis do Al Nassr acreditam que o avançado ainda quererá jogar noutro local antes de pendurar as chuteiras. Segundo o site da TV norte-americana, o clube saudita não exclui a possibilidade de prolongar o vínculo do capitão da seleção portuguesa, se ele quiser continuar a jogar depois dos 40.O Al Nassr, explica a mesma fonte, conta com Cristiano Ronaldo para ajudar a desenvolver o futebol também fora do relvado. O português levou com ele para a Arábia Saudita uma lista com as "melhores práticas" que os dirigentes esperam implementar. A ideia é usar a experiência do craque para potenciar o futebol do clube e do país.