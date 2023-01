ESPN garante que contrato de Ronaldo com o Al Nassr não prevê empréstimo ao Newcastle

A ESPN, cadeia de televisão norte-americana, avança esta terça-feira que o contrato de dois anos e meio que Cristiano Ronaldo assinou com o Al Nassr não prevê qualquer tipo de empréstimo ao Newcastle.O jornal 'Marca' avançava ontem que o português podia rumar ao Newcastle (que é detido por capital saudita), caso o clube inglês se apure para a Liga dos Campeões no final desta temporada, mas uma fonte da formação saudita explicou à ESPN que esta notícia "é falsa".Ronaldo vai ser apresentado esta tarde no Al Nassr, depois de já durante o dia de hoje ter completado os testes médicos.O avançado português, de 37 anos, rescindiu com o Manchester United antes do Mundial e vai ser agora receber 500 milhões de euros com este novo contrato.