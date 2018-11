Estudo dá Ronaldo com melhor desempenho para levar Bola de Ouro e coloca Modric em 9.º

'Memes' não perdoam: Ronaldo e os 'outros' na polémica Bola de Ouro



Bola de Ouro: Já são conhecidos os 30 nomeados



Modric é apontado como o próximo vencedor da Bola de Ouro, tendo mesmo já sido anunciado numa rádio espanhola como o jogador que vai receber o prémio atribuído pela 'France Football'. No entanto, são muitas as vozes que reclamam que Ronaldo é o jogador merecedor de tal distinção e esta sexta-feira um estudo da Universidade Europeia, que construiu um modelo de perfil-tipo do finalista vencedor do prémio Bola de Ouro, vem dar razão, tendo identificado o internacional português como o jogador com maior probabilidade de ganhar a edição de 2018.Considerando as variáveis que são decisivas para a escolha do jogador vencedor, o estudo comparou o rendimento e prestação futebolística dos jogadores distinguidos com a Bola de Ouro, entre 2005 e 2017, dando a 'vitória' a Cristiano Ronaldo.O estudo destaca que o internacional português alcançou "a sua terceira melhor marca, com 15 golos marcados em competições europeias e a vitória na Champions, e embora não tenha ultrapassado o seu melhor, que obteve em 2014 como vencedor da Liga dos Campeões e 17 golos marcados na competição, o jogador português de 33 anos continua assim a destacar-se dos restantes atletas nomeados." "Já o jogador Modric, um dos favoritos para obter o prémio Bola de Ouro, surge em 9º lugar neste ranking, uma vez que apesar de também ter ganho a Champions League, apenas marcou 1 golo na competição", refere o documento.Segundo a Universidade Europeia, Cristiano Ronaldo é o vencedor do prémio e na segunda posição surge "Mohamed Salah, dado ter perdido a final pelo Liverpool contra o Real Madrid e ter apenas 10 golos".Antoine Griezmann aparece no 3.º lugar, "justificado pelo sucesso na Liga Europa, onde marcou seis golos (mais dois na Liga dos Campeões), além do título de Campeão do Mundo na Rússia".Lionel Messi surge como quarto classificado neste ranking, seguido de Harry Kane (5º), Kylian Mbappe (6º), Eden Hazard (7º), Kevin De Bruyne (8º), Luka Modric (9º) e Raphael Varane (10º).A 3 de dezembro a 'France Football' dá a conhecer o vencedor.