Estudo prevê ainda mais golos de Cristiano Ronaldo em Inglaterra

Com recurso à inteligência artificial, a Olocip, empresa detida pelo futebolista Esteban Granero, prevê que Cristiano Ronaldo tem condições para marcar mais golos ao serviço do Manchester City do que na Juventus.





De acordo com este estudo, o avançado português deverá marcar entre 16 e 17 golos na Serie A, enquanto na Premier League deverá andar pelos 18 ou 19 golos, sem contar com ações de bola parada.De resto, a empresa prevê quatro ou cinco assistências de CR7 pela formação inglesa, sendo que na Juventus não deveria passar das quatro. Com a transferência iminente, Ronaldo vai ter a oportunidade de trabalhar ao lado de Guardiola. Os dois foram rivais quando o avançado estava no Real Madrid e o técnico orientava o Barcelona.