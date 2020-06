«Eu bebo o que quero!»: a resposta de Ronaldo que calou Giggs ao pequeno-almoço

No verão de 2016 Ole Gunnar Solsjkaer, atual treinador do Manchester United, revelou um momento de tensão entre Ryan Giggs e Cristiano Ronaldo nos primeiros tempos do craque português em Old Trafford. E tudo por causa de uma garrafa de coca-cola ao pequeno-almoço.





"Um dia o Ronaldo chegou à sala para tomar o pequeno-almoço e trazia uma coca-cola na mão. O Giggs pegou nele, encostou-o à parede e disse-lhe: 'nunca mais voltes a fazer isso!", afirmou, na altura, o antigo avançado norueguês, que partilhou o balneário dos red devils com Giggs e CR7.E desta vez foi o próprio Ryan Giggs, que à época era já um dos jogadores mais experientes e influentes no plantel liderado por Sir Alex Ferguson, quem veio confirmar a história. E o antigo médio galês revela a resposta curiosa e corajosa de Cristiano Ronaldo ao 'apertão'."Não acho que o tenha repreendido. Talvez lhe tenha dito algo do género 'aqui não fazemos estas coisas'. E ele virou-se para mim e disse: 'eu bebo o que quero, Giggsy!'", afirmou o atual selecionador do País de Gales em conversa no podcast oficial do Manchester United.