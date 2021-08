Evra revela conversa com Cristiano Ronaldo no WhatsApp antes do Man. United oficializar o negócio

Cristiano Ronaldo está de regresso ao Manchester United 12 anos depois de ter saído do clube inglês para rumar ao Real Madrid. O anúncio foi feito esta tarde pelos red devils, mas havia quem já soubesse da mudança do internacional português. Esse alguém é Patrice Evra, companheiro de CR7 no emblema de Manchester na altura. O antigo internacional francês recorreu às redes sociais para contar tudo.





"As pessoas precisam de se acalmar às vezes. Ele disse-me que ia voltar a casa. Relaxem. Agora já posso publicar. A maior transferência da história do futebol", escreveu Evra na legenda da imagem, onde se pode ver a conversa, na qual Cristiano Ronaldo fez a revelação sobre o seu futuro: "Vou jogar no teu clube."