Ex-adjunto de Ferguson sobre Cristiano Ronaldo: «Ainda bem que não sou selecionador de Portugal...»

René Meulensteen, antigo treinador-adjunto de Sir Alex Ferguson entre durante a primeira passagem de Cristiano Ronaldo pelo Manchester United - acompanhou o português nos últimos dois anos (de 2007 a 2009) - comentou esta quinta-feira a polémica em torno do craque português no Qatar e com a Seleção Nacional. Em declarações ao 'talkSPORT', o técnico holandês de 58 anos aplaudiu a forma como Fernando Santos lidou com a questão, mostrando-se "contente" por não estar na pele do selecionador nacional.

"Estou contente por não ser o selecionador de Portugal neste momento, mas acho que é um pouco triste ver que este tipo de situações se possam desenrolar da forma que desenrolaram naquela que é a maior vitrina do futebol no Mundo. Creio que o selecionador de Portugal [Fernando Santos] lidou muito bem com toda a situação. Vamos ser claros, foi uma mensagem clara para o grupo para mostrar que é ele quem manda e que ninguém é maior do que aquilo que eles estão a tentar conquistar, o Mundial", começou por dizer René Meulensteen, continuando: "Espero que ele [Fernando Santos] tenha uma boa conversa com Ronaldo e que lhe diga: 'Olha, a situação é a que é e agora podes fazer duas coisas: aceitar [este cenário] ou não.' Eu acredito que ainda haja espaço para ele e um papel que possa desempenhar na equipa, mas terá que ser nos termos que o selecionador de Portugal quiser e creio que será isso que irá acontecer futuramente."

Sobre a possibilidade de Fernando Santos colocar Cristiano Ronaldo de início no jogo dos quartos de final do Mundial frente a Marrocos, René Meulensteen assumiu que o avançado luso poderá ter uma palavra a dizer... a partir do banco. "Quem sabe, talvez entre quando faltar meia hora para o apito final e até marque o golo que dê a vitória [de Portugal frente a Marrocos] e de repente fique tudo novamente virado do avesso."