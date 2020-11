Ex-defesa da Juventus arrasa Ronaldo: «É ignorante e não respeita os companheiros e os italianos»

Apesar dos golos e grandes exibições ao serviço da Juventus Cristiano Ronaldo não agrada a todos. Depois de nove anos em Espanha ao serviço do Real Madrid, o português mudou-se para a Juventus no verão de 2018 e foi rotulado de "ignorante" por Pasquale Bruno, antigo defesa da Vecchia Signora no final da década de 80, que critica o facto de CR7 não falar italiano publicamente e vê isso como uma falta de respeito.





"Cristiano Ronaldo é ignorante. Está em Itália há dois anos e ainda não aprendeu a falar a nossa língua. Continua a usar o espanhol para se expressar. Não tem respeito pelos seus companheiros de equipa nem pelos italianos", afirmou Pasquale Bruno, em direto, no programa Tiki Taka do canal Mediaset.