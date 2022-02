Ex-jogador do Benfica sobre crise no Man. United: «Cristiano Ronaldo joga com idiotas»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Com o empate (1-1) diante do Burnley, na mais recente jornada da Premier League, o Manchester United acentuou a crise de resultados que atravessa esta temporada - já leva uma desvantagem de 18 pontos para o líder Manchester City à 23.ª ronda da prova, num encontro em que Cristiano Ronaldo começou a partir do banco.

Em declarações ao portal 'talkSPORT', Dean Saunders, antigo internacional galês que representou o Benfica na temporada 1998/89, assumiu que o momento de menor fulgor em nada tem a ver com o craque português que esta temporada regressou a Old Trafford.

"A determinada altura poderiam estar a ganhar por 3-0, mas parecem que fogem disso. Depois, surge uma adversidade e eles começam a desmoronar. Se perguntassem a Ronaldo: 'Quem são os piores médios com que jogaste na tua carreira?' O Fred e o McTominay não devem andar longe. As pessoas começam a apontar o dedo a Ronaldo, mas ele está a jogar com alguns idiotas e outros não estão na mesma sintonia", disse.

Em 25 jogos realizado esta temporada pelos red devils, Cristiano Ronaldo apontou 14 golos e três assistências, mas atravessa um ciclo de cinco encontros consecutivos sem marcar. Para a Premier League, não faz o gosto ao pé desde 30 de dezembro de 2021, altura em que o Manchester United bateu em casa o Burnley por 3-1, em jogo da 20.ª ronda da prova.