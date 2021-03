Ex-presidente da Juventus aponta "erro absoluto" de contratar Ronaldo: «Um milhão por golo»

Giovanni Cobolli, presidente da Juventus entre 2006 e 2009, juntou-se ao coro de críticas a Cristiano Ronaldo após a eliminação da Juventus na Liga dos Campeões frente ao FC Porto.





«De rei a enigma»: futuro de Cristiano Ronaldo em destaque na imprensa desportiva italiana



«De rei a enigma»: futuro de Cristiano Ronaldo em destaque na imprensa desportiva italiana

O antigo líder do emblema de Turim sublinha que o internacional português teve um "apagão" na eliminatória com os dragões e considera que a Juventus não deveria ter apostado em CR7 no verão de 2018. "Contratar Cristiano Ronaldo foi um erro absoluto. Disse-o desde o primeiro dia. É um grande jogador, um campeão, mas demasiado caro. Agora está tudo nas mãos da Juventus, que lhe paga um milhão de euros por cada golo que marca", afirmou Cobolli, à rádio Punto Nuovo."Agora a Juventus precisa de uma reconstrução e deveria prescindir de Cristiano Ronaldo no final da época", acrescentou o antigo presidente da Vecchia Signora.