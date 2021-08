Fabio Capello: «Ronaldo já não acreditava que a Juventus se podia impor internacionalmente»

A transferência de Cristiano Ronaldo para o Manchester United apanhou muita gente de surpresa, mas Fabio Capello garante que é "um final feliz". Em declarações à 'Gazzetta dello Sport', o ex-treinador italiano enumerou os possíveis motivos para a saída do internacional português da Juventus, destacando que CR7 percebeu que os bianconeri não tinham "força para se impor internacionalmente".





Foi assim que Ronaldo foi recebido em Old Trafford quando lá voltou como adversário: como será agora? Foi assim que Ronaldo foi recebido em Old Trafford quando lá voltou como adversário: como será agora?

"Acho que ele fez a sua avaliação relativamente à Juventus. Suponho que do seu ponto de vista, a equipa já não tinha força para se impor internacionalmente. Depois de três anos de ataques falhados na Liga dos Campeões, esse poderá ter sido o principal motivo para ele sair", afirmou, destacando o "regresso a casa" do avançado."Se pensarmos bem, Ronaldo tem a sua própria lógica. Está de volta a casa. O Manchester United lançou-o, e agora vai encerrar a carreira ou aproveitar da melhor maneira um pôr do sol esplêndido. A verdade é conhecida apenas pelos envolvidos [no negócio]. Acho que Ronaldo no Manchester United é um final feliz".Questionado acerca das mais valias que Ronaldo ainda pode trazer numa competição de alto nível, o ex-treinador italiano sublinhou a sua "motivação": "Penso que está muito motivado. Sabe que está no fim da carreira, e imagino que queira terminar da melhor maneira. O horizonte é, nesta altura, limitado", rematou.