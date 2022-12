Fãs de Ronaldo 'invadem' Instagram de Ricardo Regufe e deixam pedido

Depois de a imprensa espanhola ter noticiado a existência de umentre Cristiano Ronaldo e Jorge Mendes, o Instagram de Ricardo Regufe - 'personal manager' do português, que estará a avaliar as opções de CR7, juntamente com Antero Henrique, diretor-desportivo da Liga do Qatar -, tem sido invadido por fãs do craque a pedir que não assine pelo Al-Nassr."Ricardo, o Cristiano não pode ir jogar para a Arábia, não comentam esse erro", "sequestra o Ronaldo e não o deixes assinar" ou "você vai acabar com a carreira do Cristiano e nós não vamos perdoar-te" são algumas das mensagens que se podem ler nas recentes publicações que Regufe fez naquela rede social.Recorde-se que Cristiano Ronaldo tem em mãos uma milionária proposta para assinar com o Al-Nassr, da Arábia Saudita. O português, que em fevereiro cumpre o seu 38.º aniversário, é um jogador livre desde que rescindiu com o Manchester United, pouco antes do Mundial.