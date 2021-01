Federação checa diz que faltam 62 golos a Cristiano Ronaldo para ultrapassar Josef Bican

"À medida que Cristiano Ronaldo se aproxima do lendário Josef Bican no número de golos marcados em jogos oficiais, multiplicam-se as perguntas sobre quantos golos o artilheiro checoslovaco marcou. A resposta é: Josef Bican marcou 821 golos em jogos oficiais", começa assim o comunicado emitido esta quinta-feira pela Federação checa, no qual o organismo defende que o craque português ainda está longe de tornar-se no melhor marcador de todos os tempos.





Com o golo apontado ontem, pela Juventus, na conquista da Supertaça italiana diante do Nápoles , Cristiano Ronaldo chegou aos 760 golos oficiais mas, segundo a Federação checa, precisa de mais 62 para ultrapassar o lendário Pepi.Face à dúvida crescente dos últimos meses, o Comité de História e Estatística da Federação Checa de Futebol (FARC) levou a cabo um estudo que partiu dos 805 golos marcados por Bican, registo que estava presente nas estatísticas da RSSSF (Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation). Contudo, a comissão encontrou uma lacuna no ano de 1952 e concluíram que os registos não incluíam os golos marcados pelo Hradec Králové, na 2.ª divisão checa. Com outras alterações e ajustes efetuados, a comissão concluiu que Bican marcou um total de 821 golos em 528 jogos."Pode-se afirmar com toda a seriedade que trata-se de um número que corresponde ao estado atual da possibilidade de verificação de todos os dados, por isso é o número mais preciso possível", defende, no mesmo comunicado, a federação checa.A polémica parece está para durar. Mas Cristiano Ronaldo parece continuar com 'fome de golos' e disposto a pulverizar, também, este 'novo' recorde. Comodeu conta num trabalho recente , Ronaldo está a dois golos de apanhar Bican (762) se contabilizados apenas jogos oficiais por clubes (de 1.ª divisão) e seleções principais.