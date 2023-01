«Feita para um rei»: ingleses dão pormenores da suíte de Cristiano Ronaldo em Riade

O 'Daily Mail' dá a conhecer, este domingo, pormenores da suíte onde Cristiano Ronaldo está alojado na Arábia Saudita, localizada no Riade Four Seasons, num espaço que fará com que o craque português pague, ao fim de um mês, cerca de... 280 mil euros.Segundo o jornal britânico, o craque, que agora representa o Al Nassr, está a viver num espaço "feito para um rei", na chamada Kingdom Tower, com "a melhor vista para a capital" da Arábia Saudita.As pessoas próximas de CR7, como família, amigos e segurança, ocupam 17 quartos no total.Além disso, o jornal britânico diz que o custo da suíte em questão não está listado no site do hotel: o espaço precisa de ser reservado em privado, diretamente com a gerência.O Riade Four Seasons oferece vários serviços aos clientes, desde lojas de luxo a courts de ténis, salas de massagens, spa ou sauna.