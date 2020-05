Ferdinand e o que ainda preocupa Ronaldo: «Continua insatisfeito com alguma coisa...»

Rio Ferdinand, antiga lenda do Manchester United, reconheceu o talento e dedicação de Cristiano Ronaldo, características que fazem do craque português um jogador "diferente" de todos os outros.

"[Na chegada a Old Trafford] Sabíamos que tinha talento mas a sua mentalidade era diferente. Uma mente de elite. Pensava 'uau'. A essa mentalidade de elite, somava-se o facto de ter uma ambição incrível. Ele não se conformava com o facto de fazer um golo no último minuto que servisse para ganhar ao Fulham, ele queria fazê-lo na final da Liga dos Campeões ou com Portugal num Mundial ou num Europeu. Elevava cada vez mais a fasquia", afirmou, em declarações ao 'The Beautiful Game Podcast'.

"Ainda hoje, quando falo com ele, continua insatisfeito com alguma coisa. Chegou ao patamar mais elevado mas continua a preocupar-lhe o que as pessoas dizem sobre ele e o facto de não ter todo o reconhecimento que crê que deveria ter. Mas é isso que faz ele ser quem é, diferente de todos nós", concluiu.