Ferdinand irónico: «Ronaldo fez 20 golos esta época... é ele o problema»

Cristiano Ronaldo abriu o ativo diante do Norwich e marcou mais dois golos pelo Manchester United, as 37 anos. Rio Ferdinand ironizou com este facto e defendeu o português das críticas."Vinte golos esta época... É ele o problema. Sim, as pessoas vão dizer que é apenas o Norwich mas com as equipas à nossa volta a perder pontos é crucial acabar com uma vitória!!", referiu o antigo central dos red devils através da conta pessoal de Facebook.O avançado luso conta já 20 golos em 34 jogos oficiais em 2021/22, a época que marca o regresso a Old Trafford.