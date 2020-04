Ferdinand lembra jogo contra Ronaldo: «Deixou O'Shea em cacos e a precisar de oxigénio»

Em conversa com o canal de youtube COPA90, no âmbito da sua série especial ‘Stay Home. Play Together’, Rio Ferdinand recordou recentemente o mítico jogo entre Sporting e Manchester United, que valeria a transferência de Cristiano Ronaldo de imediato para os ingleses, dando especial destaque à forma como o craque português, na altura com 17 anos, deixou John O'Shea totalmente à toa.





"Jogámos contra o Sporting na inauguração do seu estádio. Eu joguei nessa partida e há uma história engraçada a envolver o John O’Shea, pois ele atuou a defesa direito e não sabia quem era o Ronaldo. Tínhamos acabado de falhar a contratação do Ronaldinho e estávamos um pouco desanimados. Lembro-me que fomos para o balneário ao intervalo e o John O'Shea devia ter uma botija de oxigénio ao lado dele! Estava em cacos! Estava lá a respirar de forma ofegante... Viramo-nos para ele 'aproxima-te dele!" e ele nem conseguia responder", começou por lembrar o inglês."Mas para ser sincero, eu o Butt e o Scholes estávamos impressionados. 'Meu, este miúdo é incrível. Temos de o contratar'. Depois do jogo, estávamos no autocarro à espera, já com um hora de atraso para voltar a Inglaterra. Perguntámos o que se passava e dizem-nos que estavam a fazer o acordo para o contratar. Foi uma atuação incrível e deu para perceber de imediato que iria ser o melhor do Mundo", assumiu.Ferdinand lembrou também a dedicação de CR7, algo que se via desde os primeiros momentos. "Era um profissional incrível, dedicado em todos os treinos. Ao princípio era um pouco tímido e ia para os outros campos treinar sozinho depois dos nossos treinos. A diferença é que antes ele só queria saber de truques, mas do nada começou a preocupar-se com os números e a marcar golos a torto e a direito".A finalizar, o antigo jogador inglês destacou o facto de o atual jogador da Juventus desde cedo ter prestado atenção a todos os detalhes. "Foi o primeiro jogador que vimos a construir uma equipa em torno de si, com um nutricionista, uma fisioterapeuta. Eu morava ao lado dele e por vezes ia lá visitá-lo. Lembro-me que às vezes lhe perguntava quem eram aquelas pessoas, se ele não ia relaxar um pouco. Ele dizia-me que eram o seu fisioterapeuta, analista e massagista. E eu a pensar: 'Este tipo é doido'. Estava a investir tudo nele próprio porque sabia", finalizou.