Ferdinand rendido a Cristiano Ronaldo: «Em qualquer país, estádio e a qualquer momento»

Rio Ferdinand mostrou-se completamente rendido a Cristiano Ronaldo no final da partida entre Atalanta e Manchester United, onde o avançado português bisou e permitiu que os red devils não saíssem de Bérgamo sem, pelo menos, um ponto.

No final do encontro, em declarações à 'BT Sport', o antigo internacional inglês e figura forte do Manchester United, destacou a capacidade do craque luso fazer golos nos momentos mais decisivos dos jogos, independentemente do seu local, da equipa adversária e do minuto de jogo.

"As pessoas dizem que [Cristiano Ronaldo] não trabalha duro o suficiente, mas ele faz a coisa mais difícil do jogo - marcar golos. E é precisamente nesse momento crítico do jogo que ele se destaca - em qualquer país, em qualquer estádio, a qualquer momento", começou por dizer Rio Ferdinand, alertando Ole Gunnar Solskjaer de seguida.

"Se o United tiver o mesmo desempenho que teve na segunda parte contra o Manchester City, vão levar três, quatro, cinco golos. A intensidade não estava lá. Olhas para os jogadores dentro de campo e perguntas-te: 'Eles estão mesmo a jogar'? Cristiano Ronaldo salvou o United na segunda parte", concluiu.