Ferdinand revela como Cristiano Ronaldo e Rooney fizeram as pazes após polémica no Mundial'06

Rio Ferdinand revelou esta segunda-feira, em declarações no 'Vibe with Five vlog', como Cristiano Ronaldo e Wayne Rooney fizeram as pazes após a polémica entre os dois jogadores no duelo dos quartos de final do Mundial'2006, que colocou Inglaterra e Portugal frente a frente e terminou com a expulsão do avançado inglês após uma confusão com CR7.

De acordo com o antigo jogador do Manchester United, foi Cristiano Ronaldo quem se adiantou e tentou resolver o desentendimento entre os dois, contando com a ajuda do capitão da equipa, que na altura era Rio Ferdinand.

"Foi no autocarro. Imediatamente depois, o Wazza [Wayne Rooney] estava furioso no balneário e acho que houve alguém que chegou à beira dele e disse: 'isto não é como tu estás a pensar que é, não é bem assim'. Então depois entrámos no autocarro, acho que o Cristiano Ronaldo me puxou e disse: 'Ri, podes ir falar com o Wayne? Só quero falar com ele e dizer-lhe que não há nada entre nós, não houve malícia no que eu fiz, estamos os dois na mesma equipa, eu nunca lhe faria isso, ele é o meu irmão'. Então eu fui buscar o Wazza e disse: 'Ouve, o Cris quer falar contigo'. Tirei-o do autocarro e juntei-os, mas a partir desse momento já não tive mais a ver com aquilo. Não sei se os incentivei [a entenderem-se], eles próprios fizeram isso, mas fui eu quem os juntou", atirou.



Recorde-se que Portugal viria a ganhar o encontro nos penáltis (3-1), após um nulo no tempo regulamentar e no prolongamento, e qualificar-se para as meias-finais diante da França. Nesse encontro, foram os franceses que sorriram após o apito final, com um triunfo por 1-0, e um golo de Zidane.