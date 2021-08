Ferdinand ligou a Ronaldo: «Não queria que os meus filhos o vissem com equipamento do City»

Cristiano Ronaldo está de regresso ao Manchester United, mas uma mudança para o rival City também esteve em equação, a julgar pelo que foi noticiado nos últimos dias. Devido a isso, Rio Ferdinand revelou esta sexta-feira que ligou a CR7 assim que soube da ligação aos citizens.





"Liguei-lhe logo", revelou o antigo defesa dos red devils, no seu canal do Youtube 'Vibe with Five', acrescentando: "Eu disse-lhe: 'o que está a acontecer? Diz-me que estás a mentir. Diz-me que não vais. Sei que tu não vais.' Eu mandei-lhe mensagem e estava à espera de receber muitos 'não, não, não' ao longo da conversa. Eu sou tal e qual como os adeptos. Pedi-lhe se podia falar comigo rapidamente, porque não queria que os meus filhos vissem Ronaldo com um equipamento do City. Eles cresceram como adeptos do Manchester United."Ainda assim, o antigo central dos red devils acabaria por aceitar a decisão de CR7. "Como ex-jogador do Manchester United e como ex-colega do Ronaldo, se ele fosse para o Manchester City eu respeitaria, mas ficaria louco como qualquer outro adepto. Mas no final do dia o que queres que ele faça?", atirou, antes de comentar qual seria a reação de Alex Ferguson acerca de um possível ingresso do internacional português nos citizens."Como acabei de dizer, ele teria odiado ver o Ronaldo com a camisola do Manchester City, assim como qualquer outra pessoa ligada há muito tempo ao Manchester United", apontou.