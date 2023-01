Ferdinand: «Ronaldo? Por ser a Arábia Saudita já é uma vergonha e uma infelicidade...»

Rio Ferdinand, antigo defesa inglês que foi companheiro de equipa de Cristiano Ronaldo no Manchester United, apontou o dedo a quem criticou o internacional português por ter escolhido o Al-Nassr, da Arábia Saudita, para prosseguir a carreira."Foi bom ver David Beckham, Frank Lampard, Wayne Rooney, Steven Gerrard, todos a irem para os Estados Unidos. Uma estratégia para terminarem as carreiras, ganharem bom dinheiro numa Liga que não é tão agressiva. Eles mereceram", começou por referir o ex-jogador no seu podcast 'Vibe with five'.Ferdinand reforçou a ideia ao considerar que não faz sentido criticar esta opção de CR7 quando se aplaudiu quem rumou aos Estados Unidos."Por ser a Arábia Saudita já é uma vergonha e uma infelicidade. Deixem Cristiano Ronaldo ir e desfrutar. Todos os países do mundo têm os seus problemas. Os Estados Unidos têm menos problemas que a Arábia Saudita? Porque dizem que é bom para os jogadores que vão para a América. Devem tratar todos de forma idêntica", frisou.