Fernando Gomes sobre Ronaldo: «É impressionante que esteja ao mais alto nível durante tanto tempo»

Fernando Gomes não poupou elogios a Cristiano Ronaldo, que se estreou há 20 anos na Seleção Nacional "É um feito fantástico, eu diria muito mais que um marco histórico de 20 anos ao serviço da Seleção portuguesa. É impressionante que um atleta da craveira do Cristiano esteja ao mais alto nível durante tanto tempo e como ele", começou por dizer Fernando Gomes em declarações à Federação Portuguesa de Futebol. "Estes 20 anos em que ele esteve no topo da sua carreira ao serviço da seleção foram 20 anos de indiscutível sucesso desportivo da própria Seleção portuguesa que culminou como todos nós sabemos com a conquista do Europeu de 2016 e da Liga das Nações de 2019".O presidente da FPF recordou também aquele que para si é o melhor momento de Cristiano Ronaldo ao serviço da Seleção: "É verdadeiramente um atleta de eleição, de um talento, de uma qualidade e de um profissionalismo acima da média e que nos deixou ao longo destes 20 anos verdadeiras imagens de qualidade. Não posso aqui deixar de recordar aquilo que para mim foi o expoente máximo da sua prestação que foi o jogo do play-off contra a Suécia, em Estocolmo, em 2013".No final das suas declarações, Fernando Gomes aproveitou para lembrar que o jogador de 38 anos deu a conhecer Portugal ao resto do planeta: "Muito daquilo que é a projeção de Portugal no mundo tem muito a ver com a figura do Cristiano na seleção ao longo destes 20 anos, levando a imagem e o nome de Portugal a regiões recônditas deste planeta. Durante estes anos, aquilo que devo realçar é a paixão e o amor que o Cristiano tem. Dedica-se sempre a dar a sua colaboração e prestação à seleção nacional, por aquilo que é o amor pela Equipa das Quinas e por este país."