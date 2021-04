Fernando Santos e a braçadeira de Ronaldo: «Não acredito que o episódio se venha a repetir»

O momento em que Cristiano Ronaldo atirou a braçadeira de capitão nos instantes finais do Sérvia-Portugal fez correr muita tinta pela imprensa internacional.





Esta quarta-feira, em entrevista ao programa 'Bola Branca', da Rádio Renascença, Fernando Santos voltou a falar sobre episódio, assumindo que apesar não ter sido agradável, "fica a uma grande distância de outros"."Tive uma conversa com o Ronaldo como tenho com todos os jogadores, mas não vou revelar. Não acredito que o episódio se venha a repetir. Quando falei com ele, eu vinha da conferência de imprensa e ele já tinha publicado um 'post' em que mostra claramente o seu sentimento que todos conhecemos e reconhecemos. Não foi um episódio agradável, mas fica a uma grande distância de outros episódios", atirou o selecionador nacional.