Fica ou sai: Ronaldo ainda tem dúvidas

Cristiano Ronaldo regressou aos trabalhos na Juventus, mas ainda não é certo que a carreira do avançado português passe por Turim. De acordo com o diário ‘AS’, CR7 continua a pensar numa possível saída dos bianconeri, ideia que ganhou força a meio da última temporada, mas sabe que depende do futuro de Mbappé.





Ora o avançado francês do PSG tem sido associado ao interesse do Real Madrid e, segundo o ‘AS’, uma possível ida de Mbappé para os blancos levaria o PSG a avançar para a contratação de Ronaldo. A imprensa vinca que CR7 quer lutar pela conquista da Champions e vê o clube parisiense como uma boa opção. Existe ainda a hipótese de Ronaldo voltar a Madrid, onde reencontraria o técnico Carlo Ancelotti. O português é visto como uma alternativa para o Real, caso falhe a contratação de Mbappé.