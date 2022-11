Figo e a saída de Ronaldo do Man. United: «Todos ficaram felizes»

Luís Figo abordou esta quinta-feira, em declarações ao canal indiano NDTV, a situação em torno de Cristiano Ronaldo, assumindo que, na sua opinião, a saída do avançado do Manchester United acabou por ser a melhor decisão para as duas partes."Depois de tudo o que aconteceu, acho que foi uma decisão de ambos. Este acordo acho que é benéfico para as duas partes. Para ele, porque não estava a jogar, e para o clube, porque sentem que o jogador já não quer ficar. Claro que ele é um jogador especial, um jogador importante, mas ao mesmo tempo não está a jogar, não é opção para o treinador. Foi por mútuo acordo. Ficaram todos felizes", disse o antigo internacional português, numa intervenção feita no canal Sports 18.Relativamente ao que se segue para Cristiano Ronaldo, Figo assume nada saber. "Será sempre uma decisão pessoal, dependente dos objetivos que tenha, das ofertas que cheguem. Mas é uma decisão pessoal e desportiva da parte dele, dependendo dos clubes que o queiram".