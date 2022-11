Figura do Newcastle não quer Ronaldo na equipa: «Tem de ir para uma liga menos competitiva»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Chris Waddle, antigo internacional inglês e figura do Newcastle entre 1980 e 1985, assumiu esta terça-feira não considerar Cristiano Ronaldo um bom potencial reforço para o clube inglês. Em declarações ao jornal 'The Sun', o agora comentador desportivo crê que o clube deveria apostar num jogador que pudesse render nos próximos três quatro anos e não numa figura "individualista" como o craque português.





"Eu penso que seria uma excelente publicidade para os donos e para o clube. Pessoalmente não considero uma boa opção. Se querem evoluir como clube, não deveriam assinar com Cristiano Ronaldo. Assinar até ao final da temporada, mas Callum Wilson tem estado tão bem. Deixarias o Callum de fora? Cristiano Ronaldo quer jogar, não vai sentar-se no banco. Para mim, é um não claro. Creio que vamos ver Cristiano Ronaldo a ir para o estrangeiro, penso que Inglaterra já acabou para ele", começou por dizer Chris Waddle, afirmando que o estilo de jogo que a equipa pratica atualmente não se encaixa no perfil de CR7.

"Se eu fosse o Newcastle, procuraria algo a longo prazo, se poderia arranjar um jogador que pudesse jogar pelos próximos três ou quatro anos. Se fosse o Newcastle, evitaria o Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo é muito individualista e joga da forma como joga. Teria de jogar como avançado-centro, não poderia fazer outra posição neste momento. Os jogadores do Newcastle pressionam e trabalham bastante. Se vires o estilo de jogo do Newcastle, eles pressionam e jogam em zonas adiantadas, não é propriamente o estilo de jogo do Ronaldo", acrescentou, recomendando ao luso uma "liga menos competitiva" para prosseguir ou, quiçá, terminar a carreira.

"Penso que ele não iria encaixar-se bem no clube. Estou certo de que marcaria golos porque fá-lo em qualquer clube que esteja. É um grande jogador, até mesmo nos dias de hoje. Mas penso que ele terá de ir para um clube que tenha por base um estilo de jogo em posse de bola, uma liga menos competitiva. Penso que essas características encaixariam no Ronaldo. Se fosse o Newcastle, pensaria que existem de momento melhores opções para gastar dinheiro", terminou.