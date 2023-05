Filha de Cristiano Ronaldo operada em Riade

Alana Martina, filha de Cristiano Ronaldo, foi operada de urgência terça-feira em Riade ao apêndice. A informação foi avançada inicialmente pelo site 'First Sportz', sem adiantar o nome da menina, e mais tarde confirmada pela 'Flash' O site 'First Sportz' divulgou inclusivamente uma fotografia de Cristiano Ronaldo e Georgina no hospital. Depois disso, a Flash confirmou, "junto de fonte familiar de CR7", que o susto tinha sido com Alana Martina, de 5 anos.