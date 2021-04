Florentino Pérez descarta regresso de Ronaldo ao Real Madrid: «Já não faz sentido»

Florentino Pérez, presidente do Real Madrid e da Superliga Europeia, esteve presente durante a noite de segunda-feira no programa 'El Chiringuito', onde aproveitou para falar pela primeira vez sobre o anúncio oficial da nova competição europeia de clubes e outros temas que andam na ordem do dia no clube da capital espanhola. O possível regresso de Cristiano Ronaldo, a contratação de Mbappé e a renovação de Sergio Ramos foram alguns desses temas.

"Messi e Cristiano Ronaldo são muito bons jogadores. Mas o Cristiano Ronaldo regressar? Não. Tem contrato com a Juventeus, já não tem qualquer sentido [o seu regresso]. Gosto muito dele, deu-nos muito, mas já tem sentido", começou por dizer o líder máximo dos merengues, sobre o capitão da Seleção Nacional.

Já sobre Sergio Ramos, Florentino Pérez assumiu que a renovação de contrato com o defesa-central espanhol não vem de vento em popa. "Também gosto muito dele, mas estamos numa situação má e ninguém dá dinheiro. Temos de ser realistas, estamos todos muito mal. Não digo que Sergio Ramos não continue. Neste momento estamos a ver como fechamos o ano e depois vê-se. Estamos a falar com muitos jogadores e alguns deles baixaram os salários de forma voluntária", atirou.

Kylian Mbappé também foi tema de conversa. O jovem internacional francês do Paris SG tem os olhos dos tubarões europeus, mas para já parece não entrar nas contas do Real Madrid para a próxima temporada.

"Hoje ia com a minha máscara e oiço 'assina com o Mbappé'. Que digo? Continuo tranquilo... A verdade é que ele é um jogador muito bom. O Real Madrid precisa de uma mudança. Não estou a falar do Mbappé. A verdade é que não falei com ele. Posso garantir que não falo com ele há anos. Tudo o que sei é do que li em jornais", concluiu.