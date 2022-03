«Presumo que Cristiano Ronaldo estará no Qatar mas também no próximo Europeu»

José Fonte foi esta quarta-feira convidado a falar sobre o futuro de Cristiano Ronaldo. Em declarações no 'talkSPORT', o experiente defesa-central português sublinhou as palavras do capitão da Seleção Nacional na última conferência de imprensa dada pelo avançado, de antevisão ao duelo da final do playoff de acesso ao Mundial com Montenegro, e deixou em cima da mesa a possibilidade de CR7 continuar a jogar pela Seleção para lá de Qatar'2022.

"Penso que ele deixou muito claro na última conferência de imprensa que deu que será ele quem irá decidir o seu futuro. Fisicamente ele sente-se ótimo, sente-se muito bem. Se ele tiver a oportunidade de continuar a ganhar e jogar nos maiores palcos, penso que ele continuará a jogar, tal como ele próprio disse. Ninguém sabe ao certo o que ele tem em mente, só ele é que pode decidir o seu futuro. Ele quer continuar a jogar, por isso presumo que ele estará no Qatar e não só no Qatar, mas pelo menos também no próximo Europeu."

O defesa-central, que alinhou de início na meia-final do playoff com a Turquia, elogiou ainda a qualidade existente no presente, mas também no futuro da Seleção Nacional, dando João Félix, Diogo Jota, Tiago Djaló e Nuno Mendes, entre outros, como exemplo.

"Devo dizer, eu nunca vi uma equipa com tanto talento e qualidade em todas as zonas do campo como a equipa que está agora a surgir. Eu acredito mesmo que o futuro é brilhante. Acredito profundamente que se fizermos tudo bem que somos um grande candidato a vencer todas as competições. Temos muita qualidade e talento com João Félix, Diogo Jota e Bruno Fernandes. Temos defesas-centrais como Tiago Djaló, Rúben Dias e ainda temos João Cancelo, Diogo Dalot e Nuno Mendes", disse.

José Fonte sublinhou ainda o quão intensamente se sente o futebol em Portugal. "O amor pelo futebol no nosso país é incrível. O foco neste desporto é muito; obviamente que isso também é fruto dos jogadores que tivemos no passado e da influência que tivemos, por isso é que todos olham para o futebol como o principal desporto, apesar de termos muito mais sucesso noutras modalidades, o futebol é o principal desporto em Portugal", terminou.