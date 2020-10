FPF lembrou frase de Rui Costa e Cristiano Ronaldo respondeu: «O Rui é que percebe de futebol»

View this post on Instagram

O Maestro pegou na batuta, apontou para o melhor solista de sempre e atribuiu-lhe imortalidade: "Daqui a 300 anos ainda se falara´ de #CR7" #VamosTodos #VamosComTudo The Maestro pointed to the greatest soloist ever and gave him immortality: "CR7 will still be talked about in 300 years" #TeamPortugal @portugal.legends