Franceses dizem que Cristiano Ronaldo já aterrou na Arábia Saudita

O 'Foot Mercato' revelou que Cristiano Ronaldo aterrou esta quarta-feira à tarde em Riade, capital da Arábia Saudita, para reunir-se com os responsáveis do Al-Nassr, clube que já manifestou o desejo de contar com o capitão da Seleção Nacional.Inclusivamente, circula uma alegada imagem de Ronaldo no aeroporto em Riade, mas cuja veracidade está ainda por confirmar.Segundo a 'Marca', esta é a única proposta que CR7 tem neste momento em mãos, com valores exorbitantes: um contrato de duas épocas e meia, a troco de 500 milhões de euros. De resto, o avançado já se encontrava perto da Arábia Saudita, mais concretamente nos Emirados Árabes Unidos, a definir o seu futuro juntamente com Antero Henrique.