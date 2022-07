Futuro de Cristiano Ronaldo entre Manchester United e Atlético Madrid

Com várias portas fechadas, o futuro de Cristiano Ronaldo começa a ficar mais claro.sabe que há duas hipóteses em cima da mesma: a continuidade no Manchester United ou a ida para o Atlético Madrid, o principal interessado em CR7. Desta forma, o regresso ao Sporting, pelo menos no imediato, está afastado apesar da conhecida ligação sentimental.O 'Correio da Manhã' dá conta este domingo que Georgina Rodríguez vetou o retorno a Manchester por não querer viver na cidade onde morreu um dos gémeos – em abril –, o que poderá afastar ainda mais CR7 do United.O Atlético, esse, continua a insistir na contratação do português, mas para isso terá de prescindir de uma das suas estrelas de forma a equilibrar a folha salarial. O plano passa por ‘despachar’ Griezmann. Mas o francês está emprestado pelo Barça e vai cumprir a última de duas épocas de cedência, sendo que os rojiblancos terão que acionar a cláusula de compra obrigatória de 40 M€ até junho do próximo do ano.Já o ‘Mirror’ avança também que o United já admite a saída de Ronaldo este verão, mas só por empréstimo e com a condição de este estender o contrato por mais uma época, regressando em 2023/24 aos red devils. Segundo a mesma fonte, esta nova via de negociação foi colocada em cima da mesa pelos dirigentes do Manchester United e apanhou de surpresa tanto Jorge Mendes como Cristiano Ronaldo.