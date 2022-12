Galatasaray quer entrar na corrida por Ronaldo: «Não é fácil mas tudo é possível»

Nihat Kirmizi, dirigente do Galatasaray, não descartou a hipótese de o clube turco avançar para a contratação de Cristiano Ronaldo. Embora reconheça que é difícil ombrear com os valores apresentados pelos clubes do Médio Oriente, Kirmizi acredita que não é de todo impossível levar o português para a Turquia."Falar de um tema tão delicado como este pode estragar o processo. A contratação de Ronaldo é muito difícil. Mas penso que, sob determinadas condições, o Ronaldo prefere jogar no Galatasaray do que num país árabe. Todos querem jogar no Galatasaray", explicou o dirigente."Há orçamentos enormes nos clubes árabes e não podemos dar-lhe o mesmo que eles, mas muitos futebolistas escolhem o Galatasaray como primeiro clube na Turquia, mesmo com orçamentos mais baixos. Claro que gostaríamos de dar aos nossos adeptos um futebolista como o Cristiano Ronaldo, mas a transferência não é fácil. Há ofertas muito maiores da Europa e dos países árabes. Há grandes diferenças entre nós e eles. Não é fácil mas tudo é possível."Recorde-se que CR7 já terá um acordo praticamente fechado com o Al-Nassr, válido por duas épocas e meia, no valor de 500 milhões de euros.